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ВСУ передали «привет» россиянам, начавшим рыть новые окопы на Херсонщине
ВСУ передали «привет» россиянам, начавшим рыть новые окопы на Херсонщине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182027-vsu-peredali-privet-rossiyanam-nachavshim-ryt-novye-okopy-na-hersonschine-video.htmlРакурс
Військовослужбовці Збройних сил України, які боронять Херсонський напрямок, передали «вітання» воєнним злочинцям окупаційної армії росії.
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Передали «привіт» окупантам, що тільки почали рити собі нові позиції, але вже отримали звістку про те, що ми їх все одно бачимо, — йдеться у повідомленні Телеграм-каналу «Оперативний ЗСУ».
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