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ВСУ передали «привет» россиянам, начавшим рыть новые окопы на Херсонщине

ВСУ передали «привет» россиянам, начавшим рыть новые окопы на Херсонщине (ВИДЕО)

15 апр 2023, 13:25
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Військовослужбовці Збройних сил України, які боронять Херсонський напрямок, передали «вітання» воєнним злочинцям окупаційної армії росії.


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Передали «привіт» окупантам, що тільки почали рити собі нові позиції, але вже отримали звістку про те, що ми їх все одно бачимо, — йдеться у повідомленні Телеграм-каналу «Оперативний ЗСУ».

Захисники України виявили позиції росіян з безпілотника.

Источник: Ракурс


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