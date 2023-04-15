ЗСУ передали «привіт» росіянам, які почали рити нові окопи на Херсонщині

Військовослужбовці Збройних сил України, які боронять Херсонський напрямок, передали «вітання» воєнним злочинцям окупаційної армії росії.

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Передали «привіт» окупантам, що тільки почали рити собі нові позиції, але вже отримали звістку про те, що ми їх все одно бачимо, — йдеться у повідомленні Телеграм-каналу «Оперативний ЗСУ».