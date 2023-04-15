ВСУ отбили 40 атак противника. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n182042-vrag-nastupaet-na-chetyreh-napravleniyah-vsu-otbili-40-atak-genshtab.html

Ракурс

Бахмут та Мар’їнка Донецької області зараз залишаються епіцентром бойових дій в Україні.

.

Ворог не відмовляється від своїх планів захопити весь Донбас і зосередив основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Упродовж суботи, 15 квітня, українські захисники відбили 40 атак противника. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Зазначається, що безуспішними були потуги росіян наступати поблизу Діброви на Лиманському напрямку, а на Бахмутському напрямку ЗСУ не дали ворогу провести успішну атаку поблизу населеного пункту Хромове. Також краху зазнали ворожі атаки в районах Сєверного та Первомайського на Авдіївському напрямку та в районі Мар’їнка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках підрозділи Сил оборони змушують ворога оборонятися.

У Генштабі зазначили, що літаки та гелікоптери Повітряних сил ЗСУ сьогодні завдали п’ять ударів по районах зосередження окупантів. Ракетні війська та артилерія уразили три райони зосередження живої сили, а також район зосередження артилерії, радіолокаційну станцію, зенітно-ракетний комплекс та склад боєприпасів.

Нагадаємо, 14 квітня британська розвідка повідомляла, що підрозділи Сил оборони України у Бахмуті стикаються зі «значними проблемами» у поповненні боєприпасів і «організовано відходять із позицій, які змушені були залишити».