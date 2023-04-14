ЗСУ організовано відходять з деяких позицій у Бахмуті, заявила британська розвідка. Фото: Генштаб

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Країна-агресор рф активізувала наступ на Бахмут через «покращення взаємодії» між силами російського міноборони та бойовиками ПВК «Вагнер».

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За останні дві доби загарбники інтенсивно обстрілювали позиції Сил оборони України з артилерії. Попри це, захисники продовжують утримувати західні райони міста. Про це йдеться у зведенні розвідки Великої Британії за п’ятницю, 14 квітня.

Зазначається, що «вагнерівці» продовжують в основному наступати через центр міста, тоді як десантники рф витіснили деякі підрозділи ПВК «Вагнера», які забезпечують північний і південний фланги операції.

Українські підрозділи, за інформацією британців, стикаються зі «значними проблемами» у поповненні боєприпасів і «організовано відходять із позицій, які змушені були залишити».

Тим часом речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий 14 квітня в ефірі телемарафону заявив, що загарбники у Бахмуті використовують підрозділи регулярного війська, в першу чергу повітряно-десантних військ рф.

Вони називають їх елітними, але наші воїни щодня декласують їхню елітність, вже не один раз робили це на різних напрямках, — наголосив Череватий.

Нагадаємо, в Генштабі українських Збройних сил повідомляли, що 13 квітня підрозділи Сил оборони України відбили 49 атак росіян. Найзапекліші бої з ворожими підрозділами тривають за Бахмут та Мар’їнку.