Місця найзапекліших боїв в Україні назвали в ЗСУ. Фото: Генштаб

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Російська армія в Україні зосередила основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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У четвер, 13 квітня, підрозділи Сил оборони України відбили 49 атак росіян. Найзапекліші бої з ворожими підрозділами тривають за Бахмут та Мар’їнку. Зокрема, на Бахмутському напрямку в районах Богданівки та Предтечиного атаки загарбників не мали успіхів. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 14 квітня.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Діброва та Білогорівка. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Сєверного, а на Запорізькому та Херсонському напрямках ворог продовжує оборонятися.

Літаки та гелікоптери Повітряних сил завдали три удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили три пункти управління, три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, а також радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби росіян.

Нагадаємо, начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов 13 квітня повідомив, що російські загарбники протягом двох останніх тижнів втратили в районі Бахмута вбитими та пораненими майже 4,5 тис. осіб.