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Россияне ударили по церкви в центре Донецка, чтобы обвинить Украину
Россияне ударили по церкви в центре Донецка, чтобы обвинить Украину (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182049-rossiyane-udarili-po-cerkvi-v-centre-donecka-chtoby-obvinit-ukrainu-video.htmlРакурс
Цинічні російські виродки обстріляли у великодню ніч центр Донецька, аби звинуватити Україну. Пакет РСЗВ випустили в районі храму, де тривала пасхальна служба.
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Загинула жінка, багато поранених лицемірним рашистським істотам начхати навіть на своїх прихильників в Донецьку, які стали жертвами цієї людожерської інформаційно-військової операції.
Пабліки окупованих регіонів пишуть, що постраждав район Свято-Преображенського кафедрального собору, Критого ринку, Донбас-Арени.
Також є приліт у будинок дитячого садка у Ворошилівському районі. Повідомляється про одну загиблу і шістьох поранених.
Диктаторы, тираны и людоеды
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
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