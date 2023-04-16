Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне ударили по церкви в центре Донецка, чтобы обвинить Украину

Россияне ударили по церкви в центре Донецка, чтобы обвинить Украину (ВИДЕО)

16 апр 2023, 09:24
999

Цинічні російські виродки обстріляли у великодню ніч центр Донецька, аби звинуватити Україну. Пакет РСЗВ випустили в районі храму, де тривала пасхальна служба.


.

Загинула жінка, багато поранених лицемірним рашистським істотам начхати навіть на своїх прихильників в Донецьку, які стали жертвами цієї людожерської інформаційно-військової операції.

Пабліки окупованих регіонів пишуть, що постраждав район Свято-Преображенського кафедрального собору, Критого ринку, Донбас-Арени.

Також є приліт у будинок дитячого садка у Ворошилівському районі. Повідомляється про одну загиблу і шістьох поранених.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров