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Ракурс
По церкві у центрі Донецьку росіяни завдали ракетний удар, щоб звинуватити Україну

Росіяни вдарили по церкві у центрі Донецьку, щоб звинуватити Україну (ВІДЕО)

16 кві 2023, 09:24
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Цинічні російські виродки обстріляли у великодню ніч центр Донецька, аби звинуватити Україну. Пакет РСЗВ випустили в районі храму, де тривала пасхальна служба.


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Загинула жінка, багато поранених лицемірним рашистським істотам начхати навіть на своїх прихильників в Донецьку, які стали жертвами цієї людожерської інформаційно-військової операції.

Пабліки окупованих регіонів пишуть, що постраждав район Свято-Преображенського кафедрального собору, Критого ринку, Донбас-Арени.

Також є приліт у будинок дитячого садка у Ворошилівському районі. Повідомляється про одну загиблу і шістьох поранених.

Джерело: Ракурс


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