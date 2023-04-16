По церкві у центрі Донецьку росіяни завдали ракетний удар, щоб звинуватити Україну

https://racurs.ua/ua/n182049-rosiyany-vdaryly-po-cerkvi-u-centri-donecku-schob-zvynuvatyty-ukrayinu.html

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Цинічні російські виродки обстріляли у великодню ніч центр Донецька, аби звинуватити Україну. Пакет РСЗВ випустили в районі храму, де тривала пасхальна служба.

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Загинула жінка, багато поранених лицемірним рашистським істотам начхати навіть на своїх прихильників в Донецьку, які стали жертвами цієї людожерської інформаційно-військової операції.

Пабліки окупованих регіонів пишуть, що постраждав район Свято-Преображенського кафедрального собору, Критого ринку, Донбас-Арени.

Також є приліт у будинок дитячого садка у Ворошилівському районі. Повідомляється про одну загиблу і шістьох поранених.