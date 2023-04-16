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Рашисты выпустили 10 ракет С-300 по Снегиревке
Рашисты выпустили 10 ракет С-300 по Снегиревке (ФОТО)https://racurs.ua/n182052-rashisty-vypustili-10-raket-s-300-po-snegirevke-foto.htmlРакурс
У великодню ніч о 2.20 ворожого ракетного обстрілу зазнала Снігурівська громада на Миколаївщині. За попередньою інформацією, російські виродки вдарили зенітно-ракетними системами С-300.
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В одному з населених пунктів громади внаслідок обстрілу загинуло двоє підлітків 2005 року народження — 17-річний хлопець та 18-річна дівчина.
Пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та приватне підприємство.
У місті Снігурівка внаслідок сьогоднішнього нічного обстрілу пошкоджено два навчальні заклади, лікарню, будинок культури та житлові будинки. За попередньою інформацією без постраждалих.
На місці події працюють прокурори, слідчі СБУ та поліції, криміналісти та вибухотехніки ГУ Нацполіції в області, відкрито провадження.
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