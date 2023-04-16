Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти випустили 10 ракет С-300 по Снігурівці

Рашисти випустили 10 ракет С-300 по Снігурівці (ФОТО)

16 кві 2023, 10:31
999

У великодню ніч о 2.20 ворожого ракетного обстрілу зазнала Снігурівська громада на Миколаївщині. За попередньою інформацією, російські виродки вдарили зенітно-ракетними системами С-300.


.

В одному з населених пунктів громади внаслідок обстрілу загинуло двоє підлітків 2005 року народження — 17-річний хлопець та 18-річна дівчина.

Рашисти випустили 10 ракет С-300 по Снігурівці

Пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та приватне підприємство.

У місті Снігурівка внаслідок сьогоднішнього нічного обстрілу пошкоджено два навчальні заклади, лікарню, будинок культури та житлові будинки. За попередньою інформацією без постраждалих.

Рашисти випустили 10 ракет С-300 по Снігурівці

На місці події працюють прокурори, слідчі СБУ та поліції, криміналісти та вибухотехніки ГУ Нацполіції в області, відкрито провадження.

Рашисти випустили 10 ракет С-300 по Снігурівці

Рашисти випустили 10 ракет С-300 по Снігурівці

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів