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Жители села Лукашевка на Черниговщине пришли посвятить паски в церковь, разрушенную войной, фото - Reuters
Жители села Лукашевка на Черниговщине святили паски в церкви, разрушенной войной (ФОТО)https://racurs.ua/n182053-jiteli-sela-lukashevka-na-chernigovschine-svyatili-paski-v-cerkvi-razrushennoy-voynoy-foto.htmlРакурс
Мешканці села Лукашівка на Чернігівщині прийшли посвятити паски до церкви, зруйнованої війною.
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Село перебувало під російською окупацією 21 день — його звільнили наприкінці березня. У Вознесенській церкві росіяни влаштували штаб і склад боєприпасів. Після звільнення села від росіян в церкві були виявлені тіла розстріляних людей.
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