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Жители села Лукашевка на Черниговщине пришли посвятить паски в церковь, разрушенную войной, фото - Reuters

Жители села Лукашевка на Черниговщине святили паски в церкви, разрушенной войной (ФОТО)

16 апр 2023, 10:53
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Мешканці села Лукашівка на Чернігівщині прийшли посвятити паски до церкви, зруйнованої війною.


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Село перебувало під російською окупацією 21 день — його звільнили наприкінці березня. У Вознесенській церкві росіяни влаштували штаб і склад боєприпасів. Після звільнення села від росіян в церкві були виявлені тіла розстріляних людей.

Мешканці села Лукашівка на Чернігівщині прийшли посвятити паски до церкви, зруйнованої війною, фото - Reuters

Мешканці села Лукашівка на Чернігівщині прийшли посвятити паски до церкви, зруйнованої війною, фото - Reuters

У липні громада проголосувала перехід до Православної церкви України.

Источник: Ракурс


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