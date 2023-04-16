Мешканці села Лукашівка на Чернігівщині прийшли посвятити паски до церкви, зруйнованої війною, фото - Reuters

https://racurs.ua/ua/n182053-u-seli-lukashivka-na-chernigivschyni-svyatyty-pasky-u-cerkvi-zruynovaniy-viynou-foto.html

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Мешканці села Лукашівка на Чернігівщині прийшли посвятити паски до церкви, зруйнованої війною.

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Село перебувало під російською окупацією 21 день — його звільнили наприкінці березня. У Вознесенській церкві росіяни влаштували штаб і склад боєприпасів. Після звільнення села від росіян в церкві були виявлені тіла розстріляних людей.

У липні громада проголосувала перехід до Православної церкви України.