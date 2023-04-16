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Мешканці села Лукашівка на Чернігівщині прийшли посвятити паски до церкви, зруйнованої війною, фото - Reuters

У селі Лукашівка на Чернігівщині святили паски у церкві, зруйнованій війною (ФОТО)

16 кві 2023, 10:53
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Мешканці села Лукашівка на Чернігівщині прийшли посвятити паски до церкви, зруйнованої війною.


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Село перебувало під російською окупацією 21 день — його звільнили наприкінці березня. У Вознесенській церкві росіяни влаштували штаб і склад боєприпасів. Після звільнення села від росіян в церкві були виявлені тіла розстріляних людей.

Мешканці села Лукашівка на Чернігівщині прийшли посвятити паски до церкви, зруйнованої війною, фото - Reuters

Мешканці села Лукашівка на Чернігівщині прийшли посвятити паски до церкви, зруйнованої війною, фото - Reuters

У липні громада проголосувала перехід до Православної церкви України.

Джерело: Ракурс


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