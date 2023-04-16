Самоходная гаубица M109L, скриншот видео

https://racurs.ua/n182064-30-sau-m109l-peredala-ukraine-italiya-smi-video.html

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Італія передала Україні близько 30 самохідних артилерійських установок M109L.

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Про це повідомило італійське видання La Repubblica.

Зазначається, що кілька днів тому довга колона з цими САУ була помічена на вокзалі північноіталійського міста Удіне. Також вже кілька тижнів з’являються відео, на яких можна побачити, як M109L ведуть вогонь по російських позиціях.

Серед вже присутніх на фронті та знятих в Удіне є щонайменше 30 гусеничних гаубиць, а деякі джерела говорять про навіть подвійну цифру: загалом шістдесят одиниць уже передані київським військам або будуть передані найближчим часом, — зазначає видання.

M109L — модернізований варіант 155-мм САУ M109, що вироблявся в Італії.

Джерело: La Repubblica