Ракурсhttps://racurs.ua/
Самоходная гаубица M109L, скриншот видео
30 САУ M109L передала Украине Италия — СМИ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182064-30-sau-m109l-peredala-ukraine-italiya-smi-video.htmlРакурс
Італія передала Україні близько 30 самохідних артилерійських установок M109L.
.
Про це повідомило італійське видання La Repubblica.
Зазначається, що кілька днів тому довга колона з цими САУ була помічена на вокзалі північноіталійського міста Удіне. Також вже кілька тижнів з’являються відео, на яких можна побачити, як M109L ведуть вогонь по російських позиціях.
Серед вже присутніх на фронті та знятих в Удіне є щонайменше 30 гусеничних гаубиць, а деякі джерела говорять про навіть подвійну цифру: загалом шістдесят одиниць уже передані київським військам або будуть передані найближчим часом, — зазначає видання.
M109L — модернізований варіант 155-мм САУ M109, що вироблявся в Італії.
Джерело: La Repubblica
Читайте также
Нотариат в военное время: дарение, купля-продажа и наследование в условиях военного положения
Диктаторы, тираны и людоеды
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...