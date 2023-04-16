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Самохідна гаубиця M109L, скріншот відео
30 САУ M109L передала Україні Італія — ЗМІ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182064-30-sau-m109l-peredala-ukrayini-italiya-zmi-video.htmlРакурс
Італія передала Україні близько 30 самохідних артилерійських установок M109L.
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Про це повідомило італійське видання La Repubblica.
Зазначається, що кілька днів тому довга колона з цими САУ була помічена на вокзалі північноіталійського міста Удіне. Також вже кілька тижнів з’являються відео, на яких можна побачити, як M109L ведуть вогонь по російських позиціях.
Серед вже присутніх на фронті та знятих в Удіне є щонайменше 30 гусеничних гаубиць, а деякі джерела говорять про навіть подвійну цифру: загалом шістдесят одиниць уже передані київським військам або будуть передані найближчим часом, — зазначає видання.
M109L — модернізований варіант 155-мм САУ M109, що вироблявся в Італії.
Джерело: La Repubblica
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