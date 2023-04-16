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Ракурс
Российские захватчики продолжают обстреливать Украину

Россияне изменили тактику обстрелов — Воздушные силы

16 апр 2023, 21:28
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Російські загарбники навесні цього року змінили тактику своїх обстрілів — тепер вони здебільшого обстрілюють території до яких можуть дістати.


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Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, протягом осені-зими ворог випустив по об'єктах критичної інфраструктури України фактично весь свій стратегічний арсенал крилатих ракет.

Зараз це змінилося. З весни ворог передусім атакує південні, східні та північні області. Куди може дістати тією зброєю, там і атакує, — зазначив Ігнат.

Речник Повітряних сил зауважив, що, за інформацією української розвідки, кілька місяців тому рф мала на зберіганні 7 тис. ракет С-300, але з цієї кількості вже використаний чималий обсяг.

Треба розуміти, в якому стані ці ракети, якщо вони готові до застосування. Як вони зберігалися, чи не відсиріли, — наголосив він. — Тому не можна точно сказати, скільки у них є боєздатних, бо як вже неодноразово бачили при застосуванні С-300, їх знаходили на території росії. Вони не долітали.

Водночас рашисти можуть виготовляти ракети для С-300 та С-400. Також нещодавно з’явилася інформація про відновлення виробництва ракети Х-50, котра, за словами Ігната, є аналогом ракети Х-101.

Можливо, взялись за неї, тому що мають з чого робити й, можливо, тому, що вона дешевша. Це така сама крилата ракета, як Х-101, в принципі її можна збивати засобами ППО, — зазначив речник Повітряних сил.

Источник: Ракурс


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