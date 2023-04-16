Россияне изменили тактику обстрелов — Воздушные силыhttps://racurs.ua/n182073-rossiyane-izmenili-taktiku-obstrelov-vozdushnye-sily.htmlРакурс
Російські загарбники навесні цього року змінили тактику своїх обстрілів — тепер вони здебільшого обстрілюють території до яких можуть дістати.
Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
За його словами, протягом осені-зими ворог випустив по об'єктах критичної інфраструктури України фактично весь свій стратегічний арсенал крилатих ракет.
Зараз це змінилося. З весни ворог передусім атакує південні, східні та північні області. Куди може дістати тією зброєю, там і атакує, — зазначив Ігнат.
Речник Повітряних сил зауважив, що, за інформацією української розвідки, кілька місяців тому рф мала на зберіганні 7 тис. ракет С-300, але з цієї кількості вже використаний чималий обсяг.
Треба розуміти, в якому стані ці ракети, якщо вони готові до застосування. Як вони зберігалися, чи не відсиріли, — наголосив він. — Тому не можна точно сказати, скільки у них є боєздатних, бо як вже неодноразово бачили при застосуванні С-300, їх знаходили на території росії. Вони не долітали.
Водночас рашисти можуть виготовляти ракети для С-300 та С-400. Також нещодавно з’явилася інформація про відновлення виробництва ракети Х-50, котра, за словами Ігната, є аналогом ракети Х-101.
Можливо, взялись за неї, тому що мають з чого робити й, можливо, тому, що вона дешевша. Це така сама крилата ракета, як Х-101, в принципі її можна збивати засобами ППО, — зазначив речник Повітряних сил.