В Тернополе УПЦ МП лишили права пользоваться земельным участком

В Тернополе УПЦ МП лишили права пользоваться земельным участкомhttps://racurs.ua/n182098-v-ternopole-upc-mp-lishili-prava-polzovatsya-zemelnym-uchastkom.htmlРакурс
У Тернополі міськрада на позачерговій сесії ухвалила рішення про припинення управлінню Тернопільської єпархії УПЦ МП права на користування земельною ділянкою.
Про це сьогодні, 17 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Тернополя Сергій Надал.
Зазначається, що йдеться про ділянку за адресою Євгена Коновальця, 1 у Тернополі. За цією адресою розташований кафедральний собор Віри, Надії, Любові та матері Софії.
Надал зазначив, що позачергову сесію міськради скликали після отримання відповідних звернень від керівників фракцій «Свобода», «Порядок. Відповідальність. Справедливість» і «Європейська Солідарність» та підтримки цієї ініціативи на засіданні погоджувальної ради.
Сьогодні сесія відбулася. Всі присутні депутати одноголосно проголосували за дане рішення, тому від сьогоднішнього дня московська церква позбавлена земельної ділянки, земля у власності громади, — зазначив Надал.