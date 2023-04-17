У Тернополі УПЦ МП позбавили права користуватися земельною ділянкою

Тернопільська міскрада позбавила УПЦ МП права користуватися земельною ділянкою, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n182098-u-ternopoli-upc-mp-pozbavyly-prava-korystuvatysya-zemelnou-dilyankou.html

Ракурс

У Тернополі міськрада на позачерговій сесії ухвалила рішення про припинення управлінню Тернопільської єпархії УПЦ МП права на користування земельною ділянкою.

.

Про це сьогодні, 17 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Тернополя Сергій Надал.

Зазначається, що йдеться про ділянку за адресою Євгена Коновальця, 1 у Тернополі. За цією адресою розташований кафедральний собор Віри, Надії, Любові та матері Софії.

Надал зазначив, що позачергову сесію міськради скликали після отримання відповідних звернень від керівників фракцій «Свобода», «Порядок. Відповідальність. Справедливість» і «Європейська Солідарність» та підтримки цієї ініціативи на засіданні погоджувальної ради.