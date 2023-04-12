Наслідки користування Лаврою представниками УПЦ МП показало Мінкультури

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Міністерство культури показало наслідки безоплатного користування Києво-Печерською лаврою представниками УПЦ МП.

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Там 12 квітня нарешті працює комісія Мінкультури, хоч і не без перешкод.

Міністр культури Олександр Ткаченко уточнив, що представники УПЦ МП зруйнували кімнати корпусу № 112. Там розташований Книжковий склад, збудований у ІІ половині ХІХ століття. Комісія складає заяву про злочин за статтею про пошкодження об'єктів культурної спадщини.

Приміщення Книжкового складу опечатали. Воно в аварійному стані та непридатне для експлуатації, стверджує Ткаченко.

Фіксуємо заявою про злочин за ст. 298 ККУ «Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини, — повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

Уранці комісія Мінкульту викликала поліцію і заявила про недопуск їх до одного з корпусів Лаври. Згодом біля головного входу Лаври почалося богослужіння вірян УПЦ МП.

Тим часом прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у перешкоджанні журналістській діяльності щодо архідиякона Свято-Успенської лаври, який 30 березня на території Києво-Печерської Лаври штовхнув журналістку «Суспільного та пошкодив обладнання оператора.

Тепер диякону УПЦ МП загрожує до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 67100 грн), або арешт до шести місяців, або обмеження волі до 3 років.