Рустам Минниханов, скриншот видео

https://racurs.ua/n182100-priletel-k-bratskomu-narodu-glavu-tatarstana-ne-vypustili-iz-samoleta-v-moldove-video.html

Ракурс

Голову Татарстану (рф) Рустама Мінніханова не випустили з літака у Молдові, куди він прибув, щоб взяти участь у Міжнародному конгресі народної дипломатії «Дружба народів — 2023» у Гагаузії (автономне територіальне утворення на півдні Молдови).

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Про це повідомляють російські ЗМІ.

Також із Мінніхановим прилетів голова російського холдингу «Ак-Барс» Іван Єгоров. Їхній літак уже вилетів із Кишинева назад до рф.

На жаль, молдавська влада ухвалила рішення, що ми є небажаними громадянами, які не можуть відвідати цю країну, — заявив Мінніханов. — Татарський народ та гагаузький народ — брати. Останніми роками ми також мали контакти, і ми маємо великі плани взаємодопомоги в подальшому розвитку.

Мінніханов стверджує, що його також визнали у Молдові небажаною особою. Водночас у Прикордонній поліції Молдови спростовують, що оголосили персоною нон грата «російського чиновника, який нещодавно повернувся з нашої країни», повідомляє місцеве видання NewsMaker.

У відомстві заявили, що за останню добу загалом 46 іноземцям відмовили у в’їзді до країни.

Ці громадяни не змогли обґрунтувати мету своєї поїздки, плуталися у заявах, надали суперечливу інформацію про мету візиту до нашої країни, — пояснили у поліції.

Зазначається, що Мінніханова запросили до Молдови кандидат у башкани (найвища посадова особа) Гагаузії Віктор Петров та депутат-соціаліст Олександр Суходольський.

Підтримка кандидата на регіональних виборах у нашій країні не є достатньою підставою (для в’їзду до Молдови — ред.), і влада раніше просила російських чиновників утриматися від втручання у внутрішні справи країни, — прокоментували ситуацію у Прикордонній поліції Молдови.

Джерело: NewsMaker