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ВСУ за сутки ликвидировали почти 500 оккупантов, 11 броневиков и шесть артсистем. Фото:
ВСУ за сутки ликвидировали почти 500 оккупантов, 11 ББМ и шесть артсистемhttps://racurs.ua/n182111-vsu-za-sutki-likvidirovali-pochti-500-okkupantov-11-bbm-i-shest-artsistem.htmlРакурс
Військової втрати російської федерації у війні з Україною з початку повномасштабного вторгнення перевищили вже 183 тис. загиблих солдатів, офіцерів та найманців.
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За минулу добу, 17 квітня, українські військові знищили 470 окупантів, один танк, 11 бойових броньованих машин, шість артилерійських систем, шість безпілотників, чотири одиниці автомобільної та дві спеціальної техніки. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 18 квітня 2023 року орієнтовно склали:
- особового складу — близько 183 тис. 130 (+470) осіб ліквідовано,
- танків — 3 тис. 661 (+1) од,
- бойових броньованих машин — 7 тис. 98 (+11) од,
- артилерійських систем — 2 тис. 810 (+6) од,
- РСЗВ — 538 (+0) од,
- засоби ППО — 285 (+0) од,
- літаків — 308 (+0) од,
- гелікоптерів — 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 353 (+6),
- крилаті ракети — 911 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 676 (+4) од,
- спеціальна техніка — 330 (+2).
Нагадаємо, українські військові пострілом із переносного протитанкового ракетного комплексу «Джавелін» знищили ворожу БМП-3, котра кілька тижнів «кошмарила» наші позиції. Відео знищення ворожої техніки вже з’явилося у мережі.
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