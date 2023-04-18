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ЗСУ за добу ліквідували майже 500 окупантів, 11 броньовиків та шість артсистем. Фото:

ЗСУ за добу ліквідували майже 500 окупантів, 11 ББМ та шість артсистем

18 кві 2023, 10:48
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Військової втрати російської федерації у війні з Україною з початку повномасштабного вторгнення перевищили вже 183 тис. загиблих солдатів, офіцерів та найманців.


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За минулу добу, 17 квітня, українські військові знищили 470 окупантів, один танк, 11 бойових броньованих машин, шість артилерійських систем, шість безпілотників, чотири одиниці автомобільної та дві спеціальної техніки. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 18 квітня 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 183 тис. 130 (+470) осіб ліквідовано,
  • танків — 3 тис. 661 (+1) од,
  • бойових броньованих машин — 7 тис. 98 (+11) од,
  • артилерійських систем — 2 тис. 810 (+6) од,
  • РСЗВ — 538 (+0) од,
  • засоби ППО — 285 (+0) од,
  • літаків — 308 (+0) од,
  • гелікоптерів — 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 353 (+6),
  • крилаті ракети — 911 (+0),
  • кораблі/катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 676 (+4) од,
  • спеціальна техніка — 330 (+2).

Інфографіка: Генштаб

Нагадаємо, українські військові пострілом із переносного протитанкового ракетного комплексу «Джавелін» знищили ворожу БМП-3, котра кілька тижнів «кошмарила» наші позиції. Відео знищення ворожої техніки вже з’явилося у мережі.

Джерело: Ракурс


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