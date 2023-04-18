ЗСУ за добу ліквідували майже 500 окупантів, 11 броньовиків та шість артсистем. Фото:

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Ракурс

Військової втрати російської федерації у війні з Україною з початку повномасштабного вторгнення перевищили вже 183 тис. загиблих солдатів, офіцерів та найманців.

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За минулу добу, 17 квітня, українські військові знищили 470 окупантів, один танк, 11 бойових броньованих машин, шість артилерійських систем, шість безпілотників, чотири одиниці автомобільної та дві спеціальної техніки. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 18 квітня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 183 тис. 130 (+470) осіб ліквідовано,

танків — 3 тис. 661 (+1) од,

бойових броньованих машин — 7 тис. 98 (+11) од,

артилерійських систем — 2 тис. 810 (+6) од,

РСЗВ — 538 (+0) од,

засоби ППО — 285 (+0) од,

літаків — 308 (+0) од,

гелікоптерів — 293 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 353 (+6),

крилаті ракети — 911 (+0),

кораблі/катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 676 (+4) од,

спеціальна техніка — 330 (+2).

Нагадаємо, українські військові пострілом із переносного протитанкового ракетного комплексу «Джавелін» знищили ворожу БМП-3, котра кілька тижнів «кошмарила» наші позиції. Відео знищення ворожої техніки вже з’явилося у мережі.