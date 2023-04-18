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В Украине объявили число пропавших без вести военных
В Украине объявили число пропавших без вести военныхhttps://racurs.ua/n182126-v-ukraine-obyavili-chislo-propavshih-bez-vesti-voennyh.htmlРакурс
В Україні на даний час зниклими безвісти вважають близько семи тисяч військових.
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Про це 18 квітня повідомив в ефірі телемарафону Олег Котенко, уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
Цифра така дійсно є, вона трохи більша від семи тисяч. Ми розраховуємо на те, що ті люди, яких ми розшукуємо як безвісти зниклих, вони все ж полонені, — сказав він.
За словами Котенка, згідно зі статистикою, зазвичай близько 60−65% зі зниклих безвісти перебувають у полоні, а «інші, на жаль, загиблі».
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