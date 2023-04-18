Система ПВО Patriot, обещанная Германией уже в Украине

https://racurs.ua/n182135-sistema-pvo-patriot-ot-germanii-uje-v-ukraine-sayt-pravitelstva-frg.html

Ракурс

Система ППО Patriot, обіцяна Німеччиною вже в Україні, — ЗМІ з посиланням на Міноборони ФРН.

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Згідно з оновленнями списку летальної та нелетальної військової підтримки України з боку Німеччини, було поставлено зенітно-ракетний комплекс PATRIOT з ракетами, 16 вантажівок Zetros та 2 автомобілі охорони кордону.

Історія питання

Зенітні ракетні комплекси Patriot в США почали розробляти 40 років тому. Перший раз Patriot використали в боях на початку 1990-х, під час війни в Перській затоці.

Батарея ЗРК Patriot складається з радара, пункту управління й пускових установок (до восьми), кожна з яких має по чотири ракети. Ціна однієї батареї близько мільярда доларів.

Характеристики радіолокаційної станції системи:

максимальна висота перехоплення цілі — 24 км

максимальна дальність перехоплення — 80 км;

мінімальна — 3 км.

Вражає цілі ЗРК Patriot керованими ракетами «земля — повітря». Максимальна дальність ураження коливається від 40 до 160 км залежно від типу ракети. Одночасно Patriot може знищувати вісім цілей та здатен збивати не лише літаки та крилаті ракети, але й балістичні.

Про потребу в зенітно-ракетних комплексах Patriot, українська влада почала говорити навіть раніше — ще за рік до повномасштабного вторгнення Росії. Тоді, у квітні 2021 року, голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав Сполучені Штати розмістити ці системи в Україні.

В перші місяці повномасштабного вторгнення президент, урядовці, чиновники щодня закликали союзників закрити небо над Україною, в тому числі й передав ЗСУ комплекси Patriot.