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Система ППО Patriot від Німеччини вже в Україні
Система ППО Patriot від Німеччини вже в Україні — сайт уряду ФРНhttps://racurs.ua/ua/n182135-systema-ppo-patriot-vid-nimechchyny-vje-v-ukrayini-sayti-uryadu-frn.htmlРакурс
Система ППО Patriot, обіцяна Німеччиною вже в Україні, — ЗМІ з посиланням на Міноборони ФРН.
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Згідно з оновленнями списку летальної та нелетальної військової підтримки України з боку Німеччини, було поставлено зенітно-ракетний комплекс PATRIOT з ракетами, 16 вантажівок Zetros та 2 автомобілі охорони кордону.
Історія питання
Зенітні ракетні комплекси Patriot в США почали розробляти 40 років тому. Перший раз Patriot використали в боях на початку 1990-х, під час війни в Перській затоці.
Батарея ЗРК Patriot складається з радара, пункту управління й пускових установок (до восьми), кожна з яких має по чотири ракети. Ціна однієї батареї близько мільярда доларів.
Характеристики радіолокаційної станції системи:
максимальна висота перехоплення цілі — 24 км
максимальна дальність перехоплення — 80 км;
мінімальна — 3 км.
Вражає цілі ЗРК Patriot керованими ракетами «земля — повітря». Максимальна дальність ураження коливається від 40 до 160 км залежно від типу ракети. Одночасно Patriot може знищувати вісім цілей та здатен збивати не лише літаки та крилаті ракети, але й балістичні.
Про потребу в зенітно-ракетних комплексах Patriot, українська влада почала говорити навіть раніше — ще за рік до повномасштабного вторгнення Росії. Тоді, у квітні 2021 року, голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав Сполучені Штати розмістити ці системи в Україні.
В перші місяці повномасштабного вторгнення президент, урядовці, чиновники щодня закликали союзників закрити небо над Україною, в тому числі й передав ЗСУ комплекси Patriot.