Военные показали ночное феерическое уничтожение "Шахеда" над Одесщиной

https://racurs.ua/n182164-voennye-pokazali-nochnoe-feericheskoe-unichtojenie-shaheda-nad-odesskoy-oblastu-video.html

Ракурс

Воїни зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» віддано й героїчно обороняють українське небо. На новому відео — бойова робота підрозділу бригади вночі 19 квітня на Одещині, коли цей регіон атакували російські дрони «Шахеди» («Герань»).

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Нагадаємо, у ніч проти 19 квітня над Одещиною сили ППО знищили 10 із 12 дронів «Shahed». Також військові зафіксували влучання в об'єкт рекреаційної інфраструктури, травмованих немає.