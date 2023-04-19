Військові показали нічне феєричне знищення "Шахеда" над Одещиною

https://racurs.ua/ua/n182164-viyskovi-pokazaly-nichne-feierychne-znyschennya-shaheda-nad-odeschynou-video.html

Ракурс

Воїни зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» віддано й героїчно обороняють українське небо. На новому відео — бойова робота підрозділу бригади вночі 19 квітня на Одещині, коли цей регіон атакували російські дрони «Шахеди» («Герань»).

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Нагадаємо, у ніч проти 19 квітня над Одещиною сили ППО знищили 10 із 12 дронів «Shahed». Також військові зафіксували влучання в об'єкт рекреаційної інфраструктури, травмованих немає.