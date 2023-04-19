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Ракурс
Військові показали нічне феєричне знищення "Шахеда" над Одещиною

Військові показали нічне феєричне знищення «Шахеда» над Одещиною (ВІДЕО)

19 кві 2023, 18:42
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Воїни зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» віддано й героїчно обороняють українське небо. На новому відео — бойова робота підрозділу бригади вночі 19 квітня на Одещині, коли цей регіон атакували російські дрони «Шахеди» («Герань»).


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Нагадаємо, у ніч проти 19 квітня над Одещиною сили ППО знищили 10 із 12 дронів «Shahed». Також військові зафіксували влучання в об'єкт рекреаційної інфраструктури, травмованих немає.

Джерело: Ракурс


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