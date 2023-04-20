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Ракурс
Россияне создали новую группу войск для обороны захваченного юга Украины

Россияне создали новую группу войск для обороны захваченного юга Украины

20 апр 2023, 10:24
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росія створила нову групу військ для оборони захопленого півдня України.


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Британська розвідка повідомляє, що організаційна структура змінилася через великі втрати росіян. Свідченням тому є перша згадка про «Дніпровську групу військ» (ДГВ), яку нібито відвідав кремлівський воєнний злочинець володимир путін.

Існування нової ДГВ передбачає, що початкова організація сил змінилася, ймовірно, через великі втрати. Британці припускають, що місією ДГВ, ймовірно, буде обороняти південний сектор окупованої зони та особливо південно-західний фланг, який зараз зафіксований по лінії Дніпра, зазначають в огляді.

Крім того, російські терористи готуються до контрнаступу ЗСУ: на окупованій території півдня зводять оборонні споруди.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російські війська збудували кілька ешелонів оборонних споруд на східному (лівому) березі Дніпра на Херсонщині.

Росіяни створили нову групу військ для оборони захопленого півдня України

Росіяни створили нову групу військ для оборони захопленого півдня України

Источник: Ракурс


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