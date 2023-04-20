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Россияне создали новую группу войск для обороны захваченного юга Украины
Россияне создали новую группу войск для обороны захваченного юга Украиныhttps://racurs.ua/n182182-rossiyane-sozdali-novuu-gruppu-voysk-dlya-oborony-zahvachennogo-uga-ukrainy.htmlРакурс
росія створила нову групу військ для оборони захопленого півдня України.
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Британська розвідка повідомляє, що організаційна структура змінилася через великі втрати росіян. Свідченням тому є перша згадка про «Дніпровську групу військ» (ДГВ), яку нібито відвідав кремлівський воєнний злочинець володимир путін.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 20 April 2023.— Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) April 20, 2023
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�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/qMRRvjqvYw
Існування нової ДГВ передбачає, що початкова організація сил змінилася, ймовірно, через великі втрати. Британці припускають, що місією ДГВ, ймовірно, буде обороняти південний сектор окупованої зони та особливо південно-західний фланг, який зараз зафіксований по лінії Дніпра, зазначають в огляді.
Крім того, російські терористи готуються до контрнаступу ЗСУ: на окупованій території півдня зводять оборонні споруди.
За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російські війська збудували кілька ешелонів оборонних споруд на східному (лівому) березі Дніпра на Херсонщині.
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