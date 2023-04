Россияне создали новую группу войск для обороны захваченного юга Украины

росія створила нову групу військ для оборони захопленого півдня України.

.

Британська розвідка повідомляє, що організаційна структура змінилася через великі втрати росіян. Свідченням тому є перша згадка про «Дніпровську групу військ» (ДГВ), яку нібито відвідав кремлівський воєнний злочинець володимир путін.

