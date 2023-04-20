Росіяни створили нову групу військ для оборони захопленого півдня України

https://racurs.ua/ua/n182182-rosiyany-stvoryly-novu-grupu-viysk-dlya-oborony-zahoplenogo-pivdnya-ukrayiny.html

Ракурс

росія створила нову групу військ для оборони захопленого півдня України.

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Британська розвідка повідомляє, що організаційна структура змінилася через великі втрати росіян. Свідченням тому є перша згадка про «Дніпровську групу військ» (ДГВ), яку нібито відвідав кремлівський воєнний злочинець володимир путін.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 20 April 2023.



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�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/qMRRvjqvYw — Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) April 20, 2023

Існування нової ДГВ передбачає, що початкова організація сил змінилася, ймовірно, через великі втрати. Британці припускають, що місією ДГВ, ймовірно, буде обороняти південний сектор окупованої зони та особливо південно-західний фланг, який зараз зафіксований по лінії Дніпра, зазначають в огляді.

Крім того, російські терористи готуються до контрнаступу ЗСУ: на окупованій території півдня зводять оборонні споруди.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російські війська збудували кілька ешелонів оборонних споруд на східному (лівому) березі Дніпра на Херсонщині.