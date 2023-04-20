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Упал, но не сдетонировал - пограничники вблизи границы с рф нашли подбитый "Шахед"

Упал, но не сдетонировал — пограничники вблизи границы с рф нашли подбитый «Шахед» (ВИДЕО)

20 апр 2023, 12:13
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19 квітня прикордонники в лісосмузі поблизу кордону Чернігівської області з росією знайшли підбитий безпілотник окупантів.


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Цю інформацію «Суспільному» повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

За її словами, «Шахед» днями збили самі ж прикордонники. Через те, що боєприпас, який ніс безпілотник, не здетонував, на місце події викликали вибухотехніків.

Далі «Шахед» відправили на експертизу і потім на утилізацію.

Впав, однак не здетонував - 19 квітня прикордонники в лісосмузі поблизу кордону Чернігівської області з росією знайшли підбитий безпілотник окупантів

Источник: Ракурс


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