Упал, но не сдетонировал - пограничники вблизи границы с рф нашли подбитый "Шахед"

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Ракурс

19 квітня прикордонники в лісосмузі поблизу кордону Чернігівської області з росією знайшли підбитий безпілотник окупантів.

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Цю інформацію «Суспільному» повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

За її словами, «Шахед» днями збили самі ж прикордонники. Через те, що боєприпас, який ніс безпілотник, не здетонував, на місце події викликали вибухотехніків.

Далі «Шахед» відправили на експертизу і потім на утилізацію.