Впав, але не здетонував - прикордонники поблизу кордону з рф знайшли підбитий "Шахед"

https://racurs.ua/ua/n182188-vpav-ale-ne-zdetonuvav-prykordonnyky-poblyzu-kordonu-z-rf-znayshly-pidbytyy-shahed.html

Ракурс

19 квітня прикордонники в лісосмузі поблизу кордону Чернігівської області з росією знайшли підбитий безпілотник окупантів.

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Цю інформацію «Суспільному» повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

За її словами, «Шахед» днями збили самі ж прикордонники. Через те, що боєприпас, який ніс безпілотник, не здетонував, на місце події викликали вибухотехніків.

Далі «Шахед» відправили на експертизу і потім на утилізацію.