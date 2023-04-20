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Под москвой горит завод по производству электроники иностранных компаний - СМИ
Под москвой горит завод по производству электроники иностранных компаний — СМИ (ФОТО)https://racurs.ua/n182204-pod-moskvoy-gorit-zavod-po-proizvodstvu-elektroniki-inostrannyh-kompaniy-smi-foto.htmlРакурс
У місті Зеленоград під москвою розпочалася пожежа на заводі «Квант», що займається виробництвом електронних приладів.
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Про це повідомляють російські Телеграм-канали.
У соцмережах з’явилися фото, на яких можна побачити, що горить другий поверх триповерхової будівлі. Також видніється дим.
За непідтвердженою інформацією, усіх співробітників евакуювали з будівлі. Пожежі надали перший підвищений ранг.
На заводі «Квант», зокрема, виробляють телевізори Xiaomi, Hyundai, Starwind та багато інших.
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