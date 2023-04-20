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Ракурс
Под москвой горит завод по производству электроники иностранных компаний - СМИ

Под москвой горит завод по производству электроники иностранных компаний — СМИ (ФОТО)

20 апр 2023, 17:58
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У місті Зеленоград під москвою розпочалася пожежа на заводі «Квант», що займається виробництвом електронних приладів.


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Про це повідомляють російські Телеграм-канали.

У соцмережах з’явилися фото, на яких можна побачити, що горить другий поверх триповерхової будівлі. Також видніється дим.

За непідтвердженою інформацією, усіх співробітників евакуювали з будівлі. Пожежі надали перший підвищений ранг.

На заводі «Квант», зокрема, виробляють телевізори Xiaomi, Hyundai, Starwind та багато інших.

Источник: Ракурс


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