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Під москвою горить завод з виробництва електроніки іноземних компаній — ЗМІ (ФОТО)
Під москвою горить завод з виробництва електроніки іноземних компаній — ЗМІ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n182204-pid-moskvou-goryt-zavod-z-vyrobnyctva-elektroniky-inozemnyh-kompaniy-zmi-foto.htmlРакурс
У місті Зеленоград під москвою розпочалася пожежа на заводі «Квант», що займається виробництвом електронних приладів.
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Про це повідомляють російські Телеграм-канали.
У соцмережах з’явилися фото, на яких можна побачити, що горить другий поверх триповерхової будівлі. Також видніється дим.
За непідтвердженою інформацією, усіх співробітників евакуювали з будівлі. Пожежі надали перший підвищений ранг.
На заводі «Квант», зокрема, виробляють телевізори Xiaomi, Hyundai, Starwind та багато інших.