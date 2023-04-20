Вспышка в небе Киева - Госкосмос предупреждает о возможном повторении явления

https://racurs.ua/n182215-vspyshka-v-nebe-kieva-goskosmos-preduprejdaet-o-vozmojnom-povtorenii-yavleniya.html

Ракурс

Спалах у небі над Києвом близько 22.00 19 квітня пояснили у Державному космічному агентстві України. Там вказали, що найближчими днями це явище може повторитися. Йдеться про падіння метеориту з метеоритного потоку Ліриди.

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За даними Головного центру спеціального контролю Держкосмосу, точний час спалаху невідомого космічного об'єкта над Києвом спеціалісти визначили як 21.57. Саме у цей момент інфразвуковими засобами на території України була зареєстрована високоенергетична акустична подія.

Розрахункове місце епіцентру вибуху знаходиться в Київській області. Подія, ймовірно, пов’язана із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери, інформація уточнюється, — пояснили у Держкосмосі.

Фахівці додали, що спалах не міг бути пов’язаний з падінням американського супутника RHESSI, оскільки космічний апарат має впасти на Землю 20 квітня у зовсім інший район далеко за межами України.

Найбільш ймовірно спалах було спричинено падінням метеориту з потоку Лірид, — додали у Держкосмосі.

Нагадаємо, щороку у квітні Земля проходить через шлейф комети Тетчер, яка залишає метеорний потік Ліриди. Ліриди — це дуже швидкі і яскраві метеори, які спричиняє шлейф комети Тетчер. Ліриди не залишають довгих палаючих слідів, коли проносяться через атмосферу Землі, їхня ознака — яскраві спалахи, або так звані «вогненні кулі». Метеорний потік Ліриди — один з найдавніших, що відомі людству. Його ще спостерігали китайці у 687 році до нашої ери. Свою назву потік Ліриди отримав від сузір’я Ліри, з якого нібито падає метеоритний дощ. У шлейф комети Тетчера Земля потрапила 15 квітня, а вийде з нього 29 квітня. Пік зорепада припадає на 21 квітня.