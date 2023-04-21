Кабмин запретил взимать долги за коммуналку с переселенцев

https://racurs.ua/n182246-kabmin-zapretil-vzimat-dolgi-za-kommunalku-s-pereselencev.html

Ракурс

Уряд 21 квітня схвалив розроблену Мінреінтеграції постанову, яка забороняє стягувати із громадян заборгованість за житлово-комунальні послуги, утворену після 24 лютого 2022 року.

.

Заборона поширюється на громадян з територій, де ведуться бойові дії або тимчасово окуповані рф, відповідно до переліку Мінреінтеграції.

Йдеться про осіб, які були змушені покинути свої домівки й евакуювалися у більш безпечні регіони.

Споживачі мають надати постачальнику комунальних послуг або управителю багатоквартирного будинку документи, що підтверджують їх відсутність у будинку.

Це перш за все довідка внутрішньо переміщеної особи, документ про тимчасовий прихисток в іноземній державі або документи з роботи, щодо лікування, навчання, проходження військової служби.