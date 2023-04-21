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Кабмін заборонив стягувати борги за комуналку з переселенців
Кабмін заборонив стягувати борги за комуналку з переселенцівhttps://racurs.ua/ua/n182246-kabmin-zaboronyv-styaguvaty-borgy-za-komunalku-z-pereselenciv.htmlРакурс
Уряд 21 квітня схвалив розроблену Мінреінтеграції постанову, яка забороняє стягувати із громадян заборгованість за житлово-комунальні послуги, утворену після 24 лютого 2022 року.
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Заборона поширюється на громадян з територій, де ведуться бойові дії або тимчасово окуповані рф, відповідно до переліку Мінреінтеграції.
Йдеться про осіб, які були змушені покинути свої домівки й евакуювалися у більш безпечні регіони.
Споживачі мають надати постачальнику комунальних послуг або управителю багатоквартирного будинку документи, що підтверджують їх відсутність у будинку.
Це перш за все довідка внутрішньо переміщеної особи, документ про тимчасовий прихисток в іноземній державі або документи з роботи, щодо лікування, навчання, проходження військової служби.