Ракурсhttps://racurs.ua/
россия не впустила на свою территорию 14 грузовиков с ранеными, часть оккупантов не выжила
россия не впустила на свою территорию 14 грузовиков с ранеными, часть оккупантов не выжилаhttps://racurs.ua/n182254-rossiya-ne-vpustila-na-svou-territoriu-14-gruzovikov-s-ranenymi-chast-okkupantov-ne-vyjila.htmlРакурс
17 квітня цього року, із тимчасово окупованої Луганської області в бік населеного пункту Уразово Бєлгородської області, противник намагався здійснити медичну евакуацію.
.
Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 22 квітня розповів, що для перевезення поранених окупантів залучили 14 вантажних автомобілів. При спробі перетину Державного кордону України на територію російської федерації, з певних причин російська сторона не пропустила військову колону та розвернула її назад.
Відомо, що під час переміщення частина військовослужбовців російської армії не вижила через відсутність належної медичної допомоги. Іншу частину загарбників, а це понад 50 осіб, перевезли до шпиталю, що на базі Троїцької центральної районної лікарні.
Диктаторы, тираны и людоеды
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...