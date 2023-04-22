россия не впустила на свою территорию 14 грузовиков с ранеными, часть оккупантов не выжила

https://racurs.ua/n182254-rossiya-ne-vpustila-na-svou-territoriu-14-gruzovikov-s-ranenymi-chast-okkupantov-ne-vyjila.html

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17 квітня цього року, із тимчасово окупованої Луганської області в бік населеного пункту Уразово Бєлгородської області, противник намагався здійснити медичну евакуацію.

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Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 22 квітня розповів, що для перевезення поранених окупантів залучили 14 вантажних автомобілів. При спробі перетину Державного кордону України на територію російської федерації, з певних причин російська сторона не пропустила військову колону та розвернула її назад.

Відомо, що під час переміщення частина військовослужбовців російської армії не вижила через відсутність належної медичної допомоги. Іншу частину загарбників, а це понад 50 осіб, перевезли до шпиталю, що на базі Троїцької центральної районної лікарні.