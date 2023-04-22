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Ракурс
В Лиссабоне украинцы встретили протестом президента Бразилии - Лула предлагал отдать россии Крым

В Лиссабоне украинцы встретили протестом президента Бразилии — Лула предлагал отдать россии Крым

22 апр 2023, 11:42
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У Лісабоні українці вийшли на протест на тлі візиту президента Бразилії Луїза Інасіо Лула да Сілви.


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Він у п’ятницю прибув до Португалії з п’ятиденним офіційним візитом.

Щоб висловити протест проти нещодавніх його висловлювань про війну в Україні українці влаштували демонстрацію біля посольства Бразилії в Лісабоні, повідомило Reuters.

Асоціація українців Португалії передала лист до бразильського посольства, в якому висловила своє невдоволення послу Бразилії Раймундо Каррейро та урядовому міністру Марсіо Маседо.

Раніше президент Бразилії обурив багатьох тим, що пропонував віддати Крим росії, аби закінчити війну. Згодом його риторика почала змінюватися, але минулих вихідних він заявив, що Сполучені Штати та європейські союзники повинні припинити постачання зброї в Україну, оскільки, за його словами, так вони затягують війну.

В останні дні президент Бразилії засудив порушення Росією територіальної цілісності України. Після цього українське МЗС запросило президента Бразилії відвідати Україну, щоб зрозуміти справжню сутність війни, після його скандальної заяви.

Источник: Ракурс


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