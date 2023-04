У Лісабоні українці вийшли на протест на тлі візиту президента Бразилії Луїза Інасіо Лула да Сілви.

.

Він у п’ятницю прибув до Португалії з п’ятиденним офіційним візитом.

Щоб висловити протест проти нещодавніх його висловлювань про війну в Україні українці влаштували демонстрацію біля посольства Бразилії в Лісабоні, повідомило Reuters.

Vergonha:

Um grupo de ucranianos realizou um protesto hj em frente à embaixada brasileira em Lisboa em retaliação a visita do presidente pró Putin brasileiro Lula a Portugal! Enrolados com bandeiras do país, eles seguravam cartazes onde diziam q a Rússia é um «Estado terrorista»! pic.twitter.com/oom3EEmHgk