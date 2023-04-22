У Лісабоні українці зустріли протестом президента Бразилії - Лулу пропонував віддати росії Крим

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У Лісабоні українці вийшли на протест на тлі візиту президента Бразилії Луїза Інасіо Лула да Сілви.

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Він у п’ятницю прибув до Португалії з п’ятиденним офіційним візитом.

Щоб висловити протест проти нещодавніх його висловлювань про війну в Україні українці влаштували демонстрацію біля посольства Бразилії в Лісабоні, повідомило Reuters.

Асоціація українців Португалії передала лист до бразильського посольства, в якому висловила своє невдоволення послу Бразилії Раймундо Каррейро та урядовому міністру Марсіо Маседо.

Vergonha:

Um grupo de ucranianos realizou um protesto hj em frente à embaixada brasileira em Lisboa em retaliação a visita do presidente pró Putin brasileiro Lula a Portugal! Enrolados com bandeiras do país, eles seguravam cartazes onde diziam q a Rússia é um «Estado terrorista»! pic.twitter.com/oom3EEmHgk — Ucrânia Livre! (@RCostadias) April 22, 2023

Бразилія і президент Лула мають покликання до миру, і президент буде працювати над тим, щоб об'єднати інші країни для пошуку альтернативи для припинення цього конфлікту, — сказав Маседо журналістам після отримання листа.

Раніше президент Бразилії обурив багатьох тим, що пропонував віддати Крим росії, аби закінчити війну. Згодом його риторика почала змінюватися, але минулих вихідних він заявив, що Сполучені Штати та європейські союзники повинні припинити постачання зброї в Україну, оскільки, за його словами, так вони затягують війну.

В останні дні президент Бразилії засудив порушення Росією територіальної цілісності України. Після цього українське МЗС запросило президента Бразилії відвідати Україну, щоб зрозуміти справжню сутність війни, після його скандальної заяви.