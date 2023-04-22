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Взорвался тепловоз оккупантов с большими запасами горючего. Фото:
Наполненный топливом тепловоз оккупантов взорвался в Мелитополеhttps://racurs.ua/n182270-napolnennyy-toplivom-teplovoz-okkupantov-vzorvalsya-v-melitopole.htmlРакурс
Потужний вибух прогримів у районі тимчасово окупованого Мелітополя у Запорізькій області.
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Жителі повідомили про глухий одиночний вибух в північних районах міста. Інцидент трапився у суботу, 22 квітня, в районі залізничного депо. З’ясувалася, що під носом озброєної охорони вибухнув наповнений паливом тепловоз. Виникла сильна пожежа, яку окупанти так і не змогли загасити. Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив у Telegram.
Також Федоров додав, що напередодні у Мелітопольському районі до Кирилівки «не долетів» ворожий гелікоптер, а на півдорозі на центральному проспекті Мелітополя «приліг відпочивати» зенітно-ракетний комплекс росіян.
Тим часом видання РІА «Мелітополь» повідомило, що сьогодні вранці українські партизани підірвали тепловоз не з паливом, а з так званими кадирівцями. Внаслідок інциденту російські окупанти зазнали втрат.
Точну кількість втрат рашисти приховують, а пропагандистські смітники навіть не стали традиційно звітувати про навчання і філігранну роботу рашисткого ППО, — пише ЗМІ.
Нагадаємо, 14 квітня потужний вибух пролунав у районі залізничного депо в Мелітополі, де ворог не лише концентрує техніку і боєприпаси, але й розмістив ремонтну базу.
Джерело: РІА «Мелітополь»
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