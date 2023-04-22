Коллаборанты на оккупированной части Запорожской области паникуют. Фото:

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Колаборанти на частині тимчасово окупованої Запорізької області почуваються дуже невпевнено.

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Особи, які співпрацюють з російськими окупантами, або продають все майно для втечі, або намагаються вийти на контакт з українською стороною. Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров 22 квітня повідомив в ефірі телеканалу «FreeДом».

Радує, що паніка серед колаборантів наростає. За останній тиждень бачимо тенденцію, що вони масово звільняються, масово намагаються комунікувати з нашими силовими структурами і Збройними силами, щоб співпрацювати, — зазначив посадовець.

За його словами, багато прибічників окупаційної влади почали виставляти на продаж будинки та квартири в Запорізькій області. Колаборанти намагаються втекти, бо знають — українській владі відомі імена тих, хто зрадив Україну.

Федоров відзначив, що загарбники посилили фільтраційні заходи та терор проти жителів Енергодара, Василівки та Токмака, які намагаються виїхати з-під тимчасової окупації. Зокрема, військові рф не випускають осіб, родичі яких працюють на Запорізькій атомній електростанції.

Нагадаємо, українська влада заявляла, що російські військові на тимчасово окупованій частині Запорізької області розпочали інструктажі з евакуації для колаборантів перед можливим контрнаступом українських Сил оборони.