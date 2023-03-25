росіяни розпочали інструктажі з евакуації для колаборантів на Запоріжжі. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n181330-rf-rozpochala-instruktaji-z-evakuaciyi-dlya-kolaborantiv-na-zaporijji-vlada.html

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Російські військові на тимчасово окупованій частині Запорізької області розпочали інструктажі з евакуації для колаборантів перед можливим контрнаступом українських Сил оборони.

Противник розсилає у Telegram-каналах методички, як поводитися під час контрнаступу Збройних сил України. Крім того, 24 березня загарбники збирали колаборантів-поліцейських, викладачів та співробітників медичних установ. Про це 25 березня міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив в ефірі національного телемарафону.

З прибічниками кремлівського режиму ворог обговорював питання евакуації. Тим часом у лавах колаборантів та окупантів наростає паніка.

Федоров наголосив, що така ситуація впливає і на мирних жителів. Російські солдати перевдягаються у цивільний одяг та намагаються залякати цивільних, що нібито українські військові вбиватимуть їх під час деокупації, що є свідомою брехнею з боку ворога.

Нагадаємо, в оперативному командуванні «Південь» 25 березня заявили, що на окупованій території Херсонської області спостерігаються ознаки можливої підготовки окупаційної армії росії до «жестів доброї волі». На це вказують численні випадки мародерства та вивіз награбованого.

Генштаб ЗСУ 23 березня повідомив, що всі підрозділи армії рф вийшли з Нової Каховки, але згодом цю інформацію спростували, назвавши некоректною.