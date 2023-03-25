Окупанти можуть готуватися до “жестів доброї волі” на Херсонщині - Гуменюк

https://racurs.ua/ua/n181316-okupanty-mojut-gotuvatysya-do-jestiv-dobroyi-voli-na-hersonschyni-gumenuk.html

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На окупованій території Херсонської області спостерігаються ознаки можливої підготовки окупаційної армії росії до «жестів доброї волі». На це вказують численні випадки мародерства та вивіз награбованого.

Вже навіть мешканці Херсонщини як Правобережної, так і Лівобережної, знають «народну прикмету» — коли окупанти починають перевдягатись у цивільне і дуже ретельно пакувати все намародерене і відсилати в обмін на постачання боєприпасів за «поребрик» своє майно — це як правило підготовка до тих самих «жестів», — зазначила спікер Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

На її думку, до таких" жестів" призводить бойова робота високої інтенсивності зі сторони захисників України.

Ми говорили про те, що ми зачищаємо смугу хоча б у 30 км для того, щоб полегшити життя Правобережжю, — сказала Гуменюк.

Спікер Сил оборони Півдня також пояснила заяви про відхід російських військ з Нової Каховки, які потім спростували.

Військові теж вірять в хороше та інколи видається бажане за дійсне. Спочатку це була така масована ротація, яка в принципі спровокувала розуміння, що війська пакуються та виходять, — каже Гуменюк.

Також вона додала, що після виходу одних підрозділів з Нової Каховки, туди зайшли інші.

Нагадаємо, 23 березня Генштаб повідомив, що всі підрозділи російської армії вийшли з Нової Каховки, розташованої на лівому березі Дніпра в херсонській області. Але згодом цю інформацію спростували, назвавши некоректною.