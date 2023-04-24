Ракурсhttps://racurs.ua/
Зеленский – Украина не может отдать Бахмут
Зеленский — Украина не может отдать Бахмутhttps://racurs.ua/n182310-zelenskiy-ukraina-ne-mojet-otdat-bahmut.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський знову заявив, що Україна не може віддати росіянам Бахмут, хоча багато військових аналітиків і кажуть, що це місто не має великого стратегічного значення.
.
Ми не можемо відмовитися від Бахмута, тому що це допоможе розширити фронт бойових дій і дасть російським військам та «Вагнеру» шанс захопити більше наших земель, — сказав Зеленський в інтерв’ю телеканалу «Аль-Арабія».
За словами Зеленського, якщо росія повністю захопить Бахмут, він може стати плацдармом для наступу на адміністративний центр Донецької області, Краматорськ та сусідній Слов’янськ.
Видання «Українська правда», переказуючи інтерв’ю Зеленського арабському телеканалу, повідомляє також, що він назвав смішною риторику офіційної росії про те, що вона воює на території України з НАТО.
росія воює з Україною. І оскільки вона нездатна воювати чесно, вона вже каже, що воює з НАТО, тому що соромно визнати, що країна, яка в 40 разів більша за Україну, нездатна нас перемогти, — передає УП слова Зеленського.
Зеленський пояснив аудиторії арабського каналу, що сусіди росії хочуть вступити до НАТО, щоби захиститися від неї.
Якби росія на нас не напала, Фінляндія ніколи б не вступала до НАТО, — сказав президент України. Усі країни, які хоч якось межують із росіянами, або мали якісь економічні зв’язки — усі хочуть мати енергетичну, економічну, сільськогосподарську незалежність. Побачили, як вони викручують руки завжди і скрізь, щоб досягти свого результату. Тепер усі ці країни хочуть у НАТО — щоб захиститися.
Диктаторы, тираны и людоеды
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...