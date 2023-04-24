Зеленський - Україна не може віддати Бахмут

https://racurs.ua/ua/n182310-zelenskyy-ukrayina-ne-moje-viddaty-bahmut.html

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Президент України Володимир Зеленський знову заявив, що Україна не може віддати росіянам Бахмут, хоча багато військових аналітиків і кажуть, що це місто не має великого стратегічного значення.

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Ми не можемо відмовитися від Бахмута, тому що це допоможе розширити фронт бойових дій і дасть російським військам та «Вагнеру» шанс захопити більше наших земель, — сказав Зеленський в інтерв’ю телеканалу «Аль-Арабія».

За словами Зеленського, якщо росія повністю захопить Бахмут, він може стати плацдармом для наступу на адміністративний центр Донецької області, Краматорськ та сусідній Слов’янськ.

Видання «Українська правда», переказуючи інтерв’ю Зеленського арабському телеканалу, повідомляє також, що він назвав смішною риторику офіційної росії про те, що вона воює на території України з НАТО.

росія воює з Україною. І оскільки вона нездатна воювати чесно, вона вже каже, що воює з НАТО, тому що соромно визнати, що країна, яка в 40 разів більша за Україну, нездатна нас перемогти, — передає УП слова Зеленського.

Зеленський пояснив аудиторії арабського каналу, що сусіди росії хочуть вступити до НАТО, щоби захиститися від неї.