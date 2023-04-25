Армия рф в Бахмуте использует софт, где есть координаты позиций ВСУ. Фото: Андрей Дубчак

https://racurs.ua/n182364-vrag-v-bahmute-ispolzuet-soft-gde-est-koordinaty-poziciy-vsu-syrskiy.html

Ракурс

Командири російських штурмових груп у Бахмуті використовують смартфони зі спеціальним програмним забезпеченням «Alpine Quest GPS».

.

У цьому додатку містяться координати позицій вогневих засобів Сил оборони, об'єкти атаки, маршрути висування до них, а також завдання сусідніх підрозділів. Про це 25 квітня командувач східного угруповання ЗСУ генерал Олександр Сирський розповів в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

За словами генерала, у кожній російській бригаді на основі мотострілецьких рот, посилених танками, вогнеметними, мінометними та протитанковими підрозділами, сформовано й окремі штурмові загони «Шторм». Цих штурмовиків російське командування кидає на відвоювання втрачених позицій.

Крім того, загарбники активно застосовують танки та артилерію. Позиції ЗСУ спочатку потужно обстрілюють, руйнують позиції, а потім штурмовики йдуть в атаку. Під час штурмових дій окупанти застосовують дрони, що дозволяє ворогу коригувати вогонь з артилерії. Також у міських умовах противником активно застосовуються тривалі артилерійські обстріли.

Сирський додав, що безпосередньо об'єкт атаки штурмує група чисельністю до 10 осіб зі стрілецькою зброєю. Бойову техніку окупанти застосовують дуже рідко, а наступи піхоти проводять у три-чотири «хвилі». Втрати «штурмовиків» оперативно поповнюються евакуаційною групою з розподільчих пунктів.

Нагадаємо, генерал-полковник Олександр Сирський заявляв, що Бахмут залишається епіцентром бойових дій, а ворог зосередив найбільші свої зусилля і намагаються взяти місто під контроль за будь-яку ціну. Зокрема, противник збільшив активність важкої артилерії та кількість авіаційних ударів, перетворюючи місто на руїну.