Слухи о новом наступлении из Беларуси были дезинформацией Москвы. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n182367-sluhi-o-novom-nastuplenii-iz-belarusi-byli-dezinformaciey-genshtaba-rf-dannye-pentagona.html

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Чутки про новий наступ на Київ з території Білорусі були дезінформацією генштабу збройних сил росії.

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Аналіз одного з засекречених документів Пентагону, якій потрапив у мережу внаслідок витоку свідчить, що в лютому 2023 року російський генштаб відзвітував про «успішні зусилля з оперативного маскування». Росіяни намагалися переконати українську розвідку в можливості нового наступу на Україну з території Білорусі. Про це 25 квітня повідомила російська служба «Радіо Свободи».

Виявилося, що «операція з оперативного маскування» тривала з 3 до 10 лютого. У «злитих» документах йдеться, що російське військове командування заявило про те, що «успішно переконало українські розвідувальні служби в можливості спільного російсько-білоруського наступу з білоруської території».

В якості доказів «успіху» москва наводить звіт служби зовнішньої розвідки рф про реакцію України на повідомлення про спільні навчання бойової авіації рф та Білорусі, що розпочалися 16 січня, про перекидання до Білорусі з росії оперативно-тактичних комплексів «Іскандер-М», а також про зміщення фокуса російсько-білоруських навчань із «оборонного» на «наступальний».

У генштабі зс рф гадали, що в Києві нібито вважали, навчання в Білорусі мобілізованих росіян є спробою росії потай сформувати готові підрозділи до вторгнення Волинському напрямку — щоб завадити постачанню військової допомоги з країн Заходу.

У документі також йшлося, що військове командування росії рекомендувало «продовжити операцію з дезінформації українського командування» щодо ймовірності наступу з території Білорусі, розбивши її на дві фази. Перша фаза мала тривати до 6 березня, а друга з 6 до 11 березня.

Нагадаємо, 16 лютого білоруський диктатор олекандр лукашенко заявив журналістам, що готовий дозволити президенту рф володимиру путіну використати його країну як плацдарм для нового наступу росії на Україну.

Натомість президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що дуже мала ймовірність того, що білоруси підуть воювати проти України за імперські амбіції путіна.

Джерело: «Радіо Свобода»