Более 188 тыс. оккупантов уничтожили ВСУ с начала вторжения рф. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n182381-bolee-188-tys-okkupantov-unichtojili-vsu-s-nachala-vtorjeniya-rf.html

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Збройні сили України з початку повномасштабного російського вторгнення знищили близько 188 тис. 410 окупантів.

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Лише за вчорашню добу, 25 квітня, були ліквідовані 640 ворожих солдатів та найманців. Також були знищені чотири російські танки, 11 бойових броньованих машин, 14 артсистем, одну систему ППО, вісім одиниць автомобільної та сім — спеціальної техніки. Також було збито три безпілотники агресора. Про це 26 квітня повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 26 квітня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 188 тис. 410 (+640) осіб ліквідовано,

танків — 3 тис. 692 (+4) од,

бойових броньованих машин — 7 тис. 162 (+11) од,

артилерійських систем — 2 тис. 877 (+14) од,

РСЗВ — 539 (+0) од,

засоби ППО — 292 (+1) од,

літаків — 308 (+0) од,

гелікоптерів — 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 440 (+3),

крилаті ракети — 911 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 792 (+8) од,

спеціальна техніка — 352 (+7).

Нагадаємо, військовослужбовці 66-ї Окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ показали на відео, як знищують позиції російських ворогів на фронті.