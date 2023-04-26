Более 140 ударов нанес враг по Херсонской и Запорожской областям

Более 140 ударов нанесла рф по двум областям. Фото:

https://racurs.ua/n182383-bolee-140-udarov-nanes-vrag-po-hersonskoy-i-zaporojskoy-oblastyam.html

Ракурс

Потужні обстріли двох областей здійснили російські загарбники минулої ночі, 26 квітня.

.

За минулу добу, 25 квітня, ворог реалізував 75 обстрілів по Херсонській області, випустивши 389 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Обласний центр ворог обстрілював 11 разів, важкі поранення дістала одна особа. Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

Зазначається, що загарбники поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлі церкви та магазинів Білозерської селищної громади Херсонського району.

Гучно було минулої ночі й у Запорізькій області. Ворог завдав 67 ударів по територіальних громадах регіону. На щастя, ніхто не постраждав, але були зафіксовані руйнування.

Як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, армія рф здійснила 67 ударів по 19 мирних громадах. Були зафіксовані 53 артобстріли, шість атак з реактивної артилерії, сім атак дронів-камікадзе та один авіаудар. Ніхто не постраждав, але є 37 нових руйнувань.

Нагадаємо, 25 квітня армія рф атакувала ракетою С-300 будівлю Краєзнавчого музею у Куп’янську Харківської області. Внаслідок удару 10 осіб дістали поранень, загинуло двоє осіб.