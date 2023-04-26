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Ракурс
Бои в Бахмуте. Фото:

О последних ключевых боях в Бахмуте рассказала британская разведка

26 апр 2023, 11:19
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Тяжкі ближні бої з російськими загарбниками тривають у західних районах Бахмута.


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Ключовою подією останнього тижня стали бої на околицях міста, особливо біля села Хромове, оскільки Сили оборони прагнуть зберегти контроль за своїм маршрутом постачання 0506. Інші можливості України щодо поповнення запасів у Бахмуті, ймовірно, дуже складні через бездоріжжя на ґрунтових дорогах. Про це Міністерство оборони Великої Британії повідомило у Twitter.

Розвідка зазначає, що Бахмут вже понад 11 місяців тримається перед російською навалою, а оборона ЗСУ у цьому місті стала одним з елементів набагато глибшої оборонної зони, до якої входить місто Часів Яр на заході Донецької області.

Бої в Бахмуті. Карта: ISW

Нагадаємо, 25 квітня 3-тя окрема штурмова бригада Збройних сил України оприлюднила в мережі відео бою за контроль над «дорогою життя» до Бахмута Донецької області. Військові наголошують, що це єдиний асфальтований шлях до міста-фортеці. Штурмові дії ускладняються тим, що ворог блокує зв’язок, а бої відбуваються у мокрих земляних траншеях.

Источник: Ракурс


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