Ближній бій за «дорогу життя» до Бахмута показали на відео

Бої за Бахмут. Фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n182371-blyjniy-biy-za-dorogu-jyttya-do-bahmuta-pokazaly-na-video.html

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Українські штурмовики показали бій за контроль над «дорогою життя» до Бахмута.

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Військові отримали завдання вибити ворога з їхніх позицій та взяти автошлях під контроль ЗСУ, бо це — єдиний асфальтований шлях до міста-фортеці. Про це 3-тя окрема штурмова бригада Збройних сил України 25 квітня повідомила у Telegram.

Бій за останню дорогу. Завдання — штурмувати ворога та здобути контроль над «дорогою життя», — йдеться в повідомленні.

За словами захисників, умовами штурму є складна ділянка фронту. Ворог блокує зв’язок, а бої відбуваються у мокрих земляних траншеях.

На відео показано, як штурмовики вибивали окупантів з окопів.

Нагадаємо, журналісти показали, як по російських загарбниках працює українська самохідна артилерійська установка «Гвоздика». Також захисники на відео розповіли про бойову роботу й поділилися думками та емоціями.