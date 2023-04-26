Бої в Бахмуті. Фото:

https://racurs.ua/ua/n182384-pro-ostanni-kluchovi-boyi-v-bahmuti-rozpovila-brytanska-rozvidka.html

Ракурс

Тяжкі ближні бої з російськими загарбниками тривають у західних районах Бахмута.

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Ключовою подією останнього тижня стали бої на околицях міста, особливо біля села Хромове, оскільки Сили оборони прагнуть зберегти контроль за своїм маршрутом постачання 0506. Інші можливості України щодо поповнення запасів у Бахмуті, ймовірно, дуже складні через бездоріжжя на ґрунтових дорогах. Про це Міністерство оборони Великої Британії повідомило у Twitter.

Розвідка зазначає, що Бахмут вже понад 11 місяців тримається перед російською навалою, а оборона ЗСУ у цьому місті стала одним з елементів набагато глибшої оборонної зони, до якої входить місто Часів Яр на заході Донецької області.

Нагадаємо, 25 квітня 3-тя окрема штурмова бригада Збройних сил України оприлюднила в мережі відео бою за контроль над «дорогою життя» до Бахмута Донецької області. Військові наголошують, що це єдиний асфальтований шлях до міста-фортеці. Штурмові дії ускладняються тим, що ворог блокує зв’язок, а бої відбуваються у мокрих земляних траншеях.