Про останні ключові бої в Бахмуті розповіла британська розвідкаhttps://racurs.ua/ua/n182384-pro-ostanni-kluchovi-boyi-v-bahmuti-rozpovila-brytanska-rozvidka.htmlРакурс
Тяжкі ближні бої з російськими загарбниками тривають у західних районах Бахмута.
Ключовою подією останнього тижня стали бої на околицях міста, особливо біля села Хромове, оскільки Сили оборони прагнуть зберегти контроль за своїм маршрутом постачання 0506. Інші можливості України щодо поповнення запасів у Бахмуті, ймовірно, дуже складні через бездоріжжя на ґрунтових дорогах. Про це Міністерство оборони Великої Британії повідомило у Twitter.
Розвідка зазначає, що Бахмут вже понад 11 місяців тримається перед російською навалою, а оборона ЗСУ у цьому місті стала одним з елементів набагато глибшої оборонної зони, до якої входить місто Часів Яр на заході Донецької області.
Нагадаємо, 25 квітня 3-тя окрема штурмова бригада Збройних сил України оприлюднила в мережі відео бою за контроль над «дорогою життя» до Бахмута Донецької області. Військові наголошують, що це єдиний асфальтований шлях до міста-фортеці. Штурмові дії ускладняються тим, що ворог блокує зв’язок, а бої відбуваються у мокрих земляних траншеях.